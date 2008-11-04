Минспорта: серьезных проблем со строительством гостиниц к Евро-2012 нет

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ убежден, что сегодня нет серьезных проблем и рисков с подготовкой объектов к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Р.КАРАНДЕЕВ отметил, что сейчас есть определенные проблемы с финансированием из-за недостаточно широкой открытость рынка кредитов, что привело к приостановке работ строительными организациями. А для выполнения всех требований УЕФА по инфраструктуре размещения, сказал он, нужно построить гостиниц втрое больше, чем есть сейчас.

“Но на сегодняшний день есть соответствующие гарантии от владельцев, инвесторов гостиниц, продублированные финансовыми организациями и банковскими учреждениями. По каждому из всех свыше 300 гостиниц”, - сообщил заместитель министра.

Кроме этого, отметил он, сейчас рейдовую поездку по городам-участникам осуществляет национальный эксперт по вопросам размещения - первый заместитель министра культуры и туризма Владислав КОРНИЕНКО. По его информации, сказал Р.КАРАНДЕЕВ, повода для беспокойства пока нет.

“Я не вижу серьезных больших проблем и рисков с точки зрения подготовки объектов размещения к Евро-2012 на сегодняшний день и в тех условиях, которые созданы общей экономической ситуацией в мире”, - подчеркнул заместитель министра.

Вместе с тем он обратил внимание на отсутствие необходимой законодательной базы для подготовки к Евро-2012.

“С начала участия Украины в подготовке Евро-2012 не принято ни одного закона, а не имея новейших правил игры, трудно обеспечить более динамичное развитие экономики", - сказал Р.КАРАНДЕЕВ.