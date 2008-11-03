Украина просит УЕФА перенести рекламные щиты на “Олимпийском”

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта проводит переговоры с УЕФА о возможности перенесения рекламных щитов на национальном спортивном комплексе “Олимпийский” на два метра дальше от кромки поля с целью сохранения 10 тысяч мест для зрителей будущих матчей финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.

Он отметил, что реклама является главным источником доходов УЕФА, и по требованиям организации рекламные щиты высотой 1,2 метра должны устанавливаться за 4 м от кромки поля.

“Но если их так поставить, мы теряем 15 тысяч мест”, - сказал Р.КАРАНДЕЕВ, добавив, что места в 1-6 рядах также не будут продаваться из-за ограниченной видимости с них поля. А УЕФА, отметил он, с большим уважением относится к зрителям и не будет продавать эти места даже за символическую стоимость в 1 евро, отметил заместитель министра.

Поэтому, по его словам, сейчас украинская сторона ведет переговоры с руководством Европейского футбольного союза о возможности перенести щиты на 2 м дальше от поля. “Это даст дополнительно 10 тысяч мест”, - сказал заместитель министра.

Он подчеркнул, что наша страна заинтересована в самом большом присутствии людей на матчах Евро-2012 и выразил надежду, что вопрос с перенесением рекламных щитов будет положительно решен в УЕФА.