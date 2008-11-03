У Павленка надеются 12 ноября получить проект НСК “Олимпийский”

В Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта надеются, что правительство на заседании 12 ноября утвердит Концептуальный проект (технико-экономическое обоснование) реконструкции национального спортивного комплекса “Олимпийский”, где должны проходить матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.

Он сообщил, что на этой неделе проект должен пройти государственную экспертизу и на следующее заседание Кабмина, 12 ноября, будет вынесен для утверждения.

“Это позволит принимать решение по генподрядчику. То есть, официально определить организацию, которая будет проводить строительно-монтажные работы”, - сказал Р.КАРАНДЕЕВ. Он отметил, что после решения Кабмина также можно будет определить стоимость работ и их объемы.

По словам заместителя министра, УЕФА выдвинуло требование начать строительные работы на НСК "Олимпийский" до конца 2008 года, чтобы иметь гарантии готовности стадиона в определенные сроки. В то же время он заверил, что сегодня есть опережение графика на месяц, а по некоторым видам работ – и на 40 дней, поэтому никаких проблем со строительством главной арены Евро-2012 нет.

“Стадион будет готов к июню 2011 года. Весь комплекс строительных работ мы планируем завершить в декабре 2010 года и за первое полугодие 2011 года осуществить необходимые отделочные работы, работы на прилегающей территории, оснащение, меблировку и тому подобное”, - сообщил Р.КАРАНДЕЕВ.

Что касается стоимости реконструкции, то заместитель министра отметил, что окончательная сумма станет известна позже, когда будет утвержден проект, но ориентировочно проектировщики планируют 300 млн. евро. Такой была средняя стоимость реконструкции подобных стадионов в Германии, Франции и Бельгии.

Как сообщал УНИАН, 10 октября немецкая компания GMP - главный проектировщик реконструкции НСК "Олимпийский" - представила первый пакет проектно-сметной документации – Концептуальный проект, или технико-экономическое обоснование (ТЭО). 23 октября этот проект рассмотрел и одобрил архитектурно-градостроительный совет Министерства регионального развития и строительства Украины, а 29 октября - архитектурно-градостроительный совет Киева.