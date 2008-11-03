27 ноября будет определён победитель тендера по реконструкции Львовского аэропорта

27 ноября будет официально объявлен победитель тендера на реконструкцию к Евро-2012 международного аэропорта «Львов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 1 ноября сообщил журналистам во время пребывания во Львове по случаю торжеств к 90-летию образования ЗУНР вице-премьер Украины Иван ВАСЮНИК.

Также И.ВАСЮНИК проинформировал, что он сегодня имел встречу с городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ и львовским губернатором Николаем КМИТЕМ, с которыми была достигнута общая договоренность о том, что генподрядчик строительства стадиона к Евро-2012 во Львове будет объявлен на будущей неделе.

При этом вице-премьер подчеркнул высокий уровень профессионализма львовского губернатора в ведении переговорных процессов с генподрядчиками в ходе подготовки к Евро-2012 во Львове.