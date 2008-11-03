Донецкая железная дорога открыла в Волновахе новый ж/д узел

На вокзале станции Волноваха (Донецкая железная дорога) 31 октября состоялось торжественное открытие после модернизации Волновахского железнодорожного узла и участка Донецк-Волноваха.

В торжествах приняли участие заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир БАДАГОВ, первый заместитель гендиректора «Укрзализныци» Николай ЛУХАНИН, начальник Донецкой железной дороги Николай СЕРГИЕНКО, а также руководители областных и местных органов власти.

По словам Н.СЕРГИЕНКО, Донецкая железная дорога на реконструкцию участка Донецк-Волноваха потратила более 206 млн. грн.

С целью принятия на должном уровне Чемпионата Европы по футболу среди молодежи в 2009 году Донецкая железная дорога максимально модернизировала инфраструктуру данного участка дороги. Так, проведена реконструкция на восьми станциях: Донецк, Рутченково, Мандрыкино, Доля, Еленовка, Южно-Донбасская, Велико-Анадоль, Волноваха. Также реконструированы здания и сооружения, 9 постов электрической централизации, 12 остановочных павильонов, платформы, перроны и множество других объектов.

Ремонтно-строительные работы выполнялись с применением современных материалов и новейших технологий, использовались фасадные системы с обязательным утеплением стен, установлены металлопластиковые окна и двери, кровли полностью обновлены металлочерепицей. Все здания железнодорожных станций имеют автономное энергоотопление, проведено благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Каждая станция запроектирована в специальной цветовой гамме, что подчеркнет ее индивидуальность.

Для более качественного обслуживания пассажиров в дальнем следовании по станции Велико-Анадоль установлено терминальное оборудование. В целях обеспечения условий для обслуживания на вокзалах лиц с ограниченными физическими возможностями построены специальные туалеты, съезды и лестничные сходы.

На участке Донецк - Волноваха произведено оздоровление железнодорожного пути: модернизация - 77,3 км, капитальный ремонт - 33 км, средний ремонт - 8,8 км, заменено 62 комплекта стрелочных переводов на новые и выполнены другие работы.

Модернизация пути позволит повысить безопасность движения, плавность хода поездов и их скорость, при этом увеличится надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи.

Также модернизировано оборудование тяговых подстанций, контактной сети, освещения на станциях, устройств сигнализации и связи.

Модернизация инфраструктуры Волновахского узла и участка Донецк - Волноваха даст возможность ускорить процесс формирования поездов, уменьшить время простоя составов, увеличить пропускную способность и скорость поездов.

Также будут улучшены условия труда железнодорожникам и условий пребывания пассажиров на железнодорожных вокзалах за счет современного оборудования залов ожидания, открытия дополнительных касс, улучшить состояние санитарно-бытовых помещений и условий посадки пассажиров.