Васюник: подготовка объектов к ЧЕ-12 проходит по графику

В Украине подготовка большинства объектов к Евро-2012 проходит по графику и в соответствии с обязательствами.

Об этом идет речь в заявлении вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА относительно состояния подготовки Украины к Евро-2012, текст которого передан УНИАН.

«На днях ряд украинских и заграничных СМИ распространили информацию о якобы остановке подготовки большинства объектов инфраструктуры в Украине к Чемпионату Европы. Такая информация является безосновательной и не соответствует действительности”, - отмечается в заявлении.

И.ВАСЮНИК сообщил, что ключевые объекты чемпионата сейчас находятся на стадии проектирования, строительства или реконструкции.

«В частности, во время последнего визита в Киев на этой неделе эксперты УЕФА подтвердили, что подготовка стадионов в большинстве городов Украины проходит по графику и в соответствии с предыдущими обязательствами. В каждом из принимающих городов начались работы по реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов, и готовится проектная документация новых терминалов”, - отметил вице-премьер-министр.

И.ВАСЮНИК сообщил, что на протяжении этой и на будущей неделе специальная правительственная комиссия проводит встречи с частными инвесторами, которые предоставили гарантии финансирования строительства новых гостиничных комплексов.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мировой финансовый кризис не помешает процессу подготовки Украины к Евро-2012. Напротив, значительные государственные инвестиции в инфраструктуру, предусмотренные программой подготовки к чемпионату, минимизируют существующие экономические риски и создадут дополнительные рабочие места”, - сказал И.ВАСЮНИК.