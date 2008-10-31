ФФУ: заявления чиновников Нацагентства дискредитируют подготовку к ЧЕ-12 в Украине

Федерация футбола Украины выражает свое возмущение безответственными публичными заявлениями чиновников Нацагентства, которые дискредитируют процесс подготовки к Евро-2012 в Украине.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы ФФУ, переданной УНИАН.

Такие высказывания свидетельствуют об отсутствии любых признаков информационной дисциплины, вопиющих нарушениях элементарных правил корпоративной этики.

Как результат дежурный искусственно создан вокруг проекта Евро-2012 информационный скандал, который приводит к снижению международного рейтинга и авторитета нашей страны в глазах ее потенциальных партнеров.

ФФУ расценивает фривольное манипулирование цифрами и статистикой со стороны госчиновников как злоупотребления должностным положением, которое потянуло за собой негативные для страны последствия.

ФФУ не сомневается в том, что правительство Украины, в свою очередь, адекватно отреагирует на этот резонансный факт и примет необходимые меры для недопущения в будущем подобных инцидентов.