Суркис: заявления о замене Украины в Евро-2012 - инсинуации западных СМИ

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает любые заявления о возможной замене Украины или Польши как страны-хозяина чемпионата Европы по футболу 2012 года инсинуациями западных средств массовой информации, целью которых является дискредитация обеих государств.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии президента ФФУ.

«Я не думаю, что новоизбранный президент Национальной ассоциации (футбола - УНИАН) Польши, г-н Гжегош ЛЯТО, еще не успев заступить на свой пост, делает такие громкие заявления, которые дискредитируют нашу совместную команду, нашу совместную заявку и наши совместные цели по подготовке и успешному проведению Евро-2012. Все остальное я пока считаю инсинуациями западных СМИ, которые искусственно пытаются вбить клин между нашими странами и между нашими федерациями», - подчеркивает Г.СУРКИС.

Поэтому на данный момент он отметает всякого рода высказывания своего коллеги в таком роде.

Г.СУРКИС также считает, что «мы сами, больше, чем кто-либо, дискредитируем страну своими развязными речами».

«Почему – надо спросить не у меня, а у тех людей, кто принимает таких чиновников на работу, и почему у них отсутствует чувство патриотизма и, самое главное, ответственности, а также контроля над собственным словоблудием», - сказал президент ФФУ.

Как сообщалось, вчера, 30 октября, одно из отечественных информагентств со ссылкой на слова заместителя председателя Национального агентства Украины по проведению Евро-2012 Евгения ВИЛИНСКОГО распространило информацию о якобы прекращении строительных работ на 80% объектов к Евро-2012.

В тот же день новый руководитель Федерации футбола Польши Г.ЛЯТО заявил, что «Польша в любом случае выполнит свои обещания, но если Украина этого не сделает, тогда мы можем провести турнир вместе с Германией».