Игрок «Реала» упал в обморок во время матча (фото)

Матч между королевскими командами Униона и Мадрида подарил очень неприятное событие.

После одной из атак мадридцев Рубен Де ла Ред, пешком шедший на свою половину поля, ни с того, ни с сего упал на траву. Упал вовсе не аккуратно, а как подкошенный. Просто, носом в газон. Зрелище, откровенно говоря, шокирующее.

Появление медиков не заставило себя ждать. Медики пытались прямо на поле привести Рубена в чувство. В это время глаза у игрока были открыты, но не отображали никаких эмоций. Де ла Реда погрузили на носилки и отнесли в раздевалку, где футболист и пришёл в себя. Даже Бернд Шустер покинул лавку запасных и отправился поинтересоваться здоровьем подопечного.

Рубен самостоятельно смог погрузиться в машину скорой помощи, которая отвезла его в местную клинику, пишет football.ua.

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