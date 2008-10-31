Женская сборная по футболу представит Украину на Евро-2009

Национальная женская футбольная сборная Украины 30 октября в Чернигове победила команду Словении в последнем отборочном матче к Чемпионату Европы 2009 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Украинки открыли счет уже на четвертой минуте – отметилась Вера ДЯТЕЛ, а на 72-й минуте Дарья АПАНАЩЕНКО поставила финальную точку, сказали в пресс-службе.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО поздравил украинок с историческим результатом, поскольку женская команда впервые выходит в финальную часть европейского первенства.

«Отдельно хотелось бы отметить весомый вклад главного тренера команды Анатолия КУЦЕВА, который создал прекрасный микроклимат в команде и совместно с коллективом помощников и единомышленников осуществил мечту многих, - впервые в истории украинского женского футбола представлять государство в элите европейского футбола», - говорится в поздравлении Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр пожелал спортсменкам успехов на нелегком пути в матчах Евро-2009, которые пройдут в Финляндии.

***Команды Англии, Швеции, Франции, Германии, Дании, Норвегии и хозяев турнира Финляндии попали в финальную стадию прямо. Через раунды плей-оффа уже вышли команды Италии и России. Две остальные команды определятся вскоре в матчах Нидерланды - Испания (первый матч - 2:0) и Исландия - Ирландия (1:1).

18 ноября в Хельсинки состоится жеребьевка решающего раунда.