В Польше уже согласны поменять Украину на Германию в Евро-2012

Новый президент Федерации футбола Польши Гжегош Лято назвал Германию возможным потенциальным соорганизатором в проведении европейского футбольного первенства Евро-2012. С таким заявлением он выступил через несколько часов после своего избрания на должность президента федерации, сообщает Немецкая волна.

Польша в любом случае выполнит свои обещания, сказал Лято: «Но если Украина этого не сделает, тогда мы можем провести турнир вместе с Германией». В то время, как Польша, избрав новое руководство национальной футбольной федерации, разрешила споры с ФИФА вокруг вопроса о политическом вмешательстве в спорт, из Украины пришло сообщение, что из-за международного финансового кризиса на 80 процентах объектов, связанных с будущим европейским первенством, строительство остановилось. Немецкие информационные агентства цитируют в связи с этим заместителя главы Национального агентства по Евро-2012 Евгения Вилинского. Немецкий футбольный союз до сих пор категорически отклонял возможность взять на себя проведение Евро-2012 и выражал доверие обоим организаторам первенства.