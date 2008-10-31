Ехануров обменял стадион на квартиры

В Одессе министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ договорился о передаче стадиона Спортивного клуба армии на баланс города в обмен на 60 квартир для военнослужащих гарнизона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Ю.ЕХАНУРОВ после встречи с руководством Одессы, которая состоялась в рамках его рабочей поездки в этот регион.

«Этот вопрос долго не решался, потому что не было договоренности о «компенсационной основе». Но мы приняли совместное решение, что на протяжении десяти дней подпишем договор между министром обороны и Одесским городским председателем о передаче комплекса стадиона СКА в обмен на 60 квартир для военнослужащих гарнизона», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.