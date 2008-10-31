Бекхэм присоединится к ”Милану”

Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил, что соглашение об аренде английского полузащитника Дэвида БЕКХЭМА из "Лос-Анджелес Гэлэкси" (США) достигнуто, передает АР.

Арендный договор бывшего капитана сборной Англии начнется 7 января 2009 г. Пока точно не сообщается, как долго Д.БЕКХЭМ останется в "Милане", но ранее указывалось, что аренда 33-летнего игрока продлится до конца сезона в Италии (до мая), отмечает РИА Новости.