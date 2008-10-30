Аэропорты «Киев», «Харьков» и «Донецк» передадут Минтрансу

После завершения реконструкции аэродромные комплексы таких международных аэропортов как «Харьков», «Донецк» и «Жуляны» (Киев) будут гарантировано переданы из коммунальной в государственную собственность, то есть на баланс Министерства транспорта и связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

В подтверждение этого горсоветы Киева, Харькова и Донецка уже согласовали и подписали соответствующие соглашения, утвержденные протокольно.

Напомним, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ отстаивает необходимость передачи аэродромных комплексов в государственную собственность. Он считает, что это, прежде всего, будет способствовать достойному контролю за безопасностью полетов в украинских аэропортах.

Министерство транспорта и связи разрабатывает Программу развития аэропортов до конца 2008-го - начала следующего года на основе концепции Государственной целевой программы развития аэропортов Украины до 2020 года, которую 5 марта утвердило правительство.

В принятой концепции взлетно-посадочные полосы, безопасность, управление потоками в аэропортах закреплены за государством, а терминалы, заправки и все остальное, что касается работы с пассажирами и перевозки грузов, предлагается передать в частную собственность.

В концепции также принято решение вернуть из коммунальной в государственную собственность 24 аэропорта и предусмотрена необходимость сохранить в госсобственности аэропорты «Борисполь» (Киев), «Бердянск», «Днепропетровск» и «Львов».