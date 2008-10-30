Работы в аэропорту Донецка начнутся в январе 2009г.

В Донецке подготовительные работы на строительстве нового аэровокзала к Чемпионату Европы по футболу 2012 года начнутся в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в ходе Международного инвестиционного саммита Донецкой области заместитель председателя облсовета Игорь КОВАЛЬ.

«Подготовительные работы начнутся с января следующего года… А весной мы должны интенсивно приступить к началу строительных работ», - сказал он.

«Исходя из опыта строительства подобного рода сложных объектов, мы находимся не в критической, но напряженной зоне... На строительство отводится порядка 36 месяцев. Срок реальный, такой опыт строительства есть в Европе. Будем надеяться, что мы успеем», - уточнил зампредседателя облсовета.

Он также подчеркнул, что интерес у инвесторов к проекту нового аэровокзала есть. «Идут звонки от инвесторов и наших, и зарубежных», – отметил И. КОВАЛЬ, прибавив, в то же время, что он пока не может назвать тех, кто интересуется этим проектом.

«За счет средств областного совета мы подготовили проект, который находится на стадии получения экспертизы. Насколько он будет удовлетворять арендатора, мы этого пока не можем сказать. Но если нам предложат лучший вариант, почему мы должны отказываться? По крайней мере, тот проект, который есть, он позволяет быстрее приступить к подготовительным работам и непосредственно строительству», - сказал И. КОВАЛЬ.

Он также заявил, что к инвестору «требований по суммам нет». «У нас просто есть требования, чтобы аэропорт соответствовал всем международным стандартам и нормам IKAO, а также категории комфортности С», – отметил он.

«Тендер по аэровокзалу объявят в декабре, а результаты будут через 30 дней», - заключил И. КОВАЛЬ.