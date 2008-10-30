Генподрядчика стадиона во Львове определят до 20 ноября

Генерального подрядчика строительства стадиона во Львове к Евро-2012 должны определить до 20 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонной беседе сообщил директор департамента "Евро-2012" Львовского горсовета Олег ЗАСАДНЫЙ.

По его словам, через неделю будет объявлен конкурс на определение генподрядчика строительства стадиона.

По данным О.ЗАСАДНОГО, на сегодняшний день готовность участвовать в строительстве стадиона задекларировали шесть компаний, среди которых компании из Германии (Hochtief Construction AG), Турции (Yeditepe), Италии, Испании, Канады («Росан-инвест», Львов, представительство «SNC-Lavalin») и Украины («Азовинтекс», ИСД).

Директор департамента также отметил, что вокруг стадиона выделен земельный участок.

Как сообщал УНИАН, 15 августа во Львове начались подготовительные работы на месте строительства стадиона к Евро-2012 на ул. Стрыйской - Кольцевой.

Под строительство стадиона выделен земельный участок площадью 25 га, из которых 16 га займет стадион, 9 га отведено для инвесторов под строительство инфраструктуры.

Стоимость строительства стадиона оценивается в 85 млн. евро.

4 августа на сессии Львовского городского совета было принято решение о выделении 80 млн. грн. на начальные работы по сооружению стадиона.

16 октября Львовский горсовет принял решение, согласно которому до 15 ноября городской голова должен провести открытые конкурсы на определение инвестора и генподрядчика строительства стадиона к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Также в октябре Львовский горсовет создал комиссию, которая должна определить генерального подрядчика по строительству стадиона и проанализировать предложения о застройке территорий возле новой спортивной арены.

В состав комиссии вошли представители фракций Львовского горсовета, а возглавил ее первый заместитель городского головы Олег СИНЮТКА.