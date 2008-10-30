Аэропорты Луганска и Мариуполя будут принимать гостей Евро-2012

Аэропорты Луганска и Мариуполя будут привлекаться к приему пассажиров во время проведения в Донецке матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в ходе Международного инвестиционного саммита Донецкой области заместитель председателя облсовета Игорь КОВАЛЬ.

Он отметил, что старый аэровокзал в Донецке по пассажиропотоку будет обслуживать 500 пассажиров в час, новый аэровокзал - 1000 пассажиров в час. По словам И. КОВАЛЯ, такая пропускная способность не обеспечивает полноценное обслуживание 35 тыс. пассажиров.

«Поэтому мы на сегодняшний день ведем переговоры с Луганской областью, где будет принимать участие аэропорт Луганска, и с Мариуполем. И плюс ко всему, наверное, не обойдемся без временных терминалов», - сказал И. КОВАЛЬ.

Кроме того, он добавил, что ведется привлечение инвесторов для развития аэропорта в Краматорске. «Дело в том, что при Советском Союзе в Краматорске была очень хорошая взлетно-посадочная полоса. Но, к сожалению, из-за того, что он сегодня не в полном объеме эксплуатируется, есть необходимость его реанимации. Для этого мы пытаемся привлечь туда инвесторов», - отметил И. КОВАЛЬ.

По его мнению, инвестор увидит в Краматорске «в первую очередь, наверное, возможность использования частной авиации, легкой, спортивной». «В Европе они очень хорошо присутствуют», - прибавил заместитель председателя облсовета.