Итоги 10-го тура английской Премьер-лиги

Завершился 10-й тур английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Блэкберн 3:2 (Люк Янг 45+1, Барри 65, Агбонлахор 87 - Уорнок 30, Эмертон 90+4)

Фулхэм - Уиган 2:0 (Джонсон 11, 63)

Халл Сити - Челси 0:3 (Лемпард 3, Анелька 50, Малуда 75)

Сток Сити - Сандерленд 1:0 (Фуллер 73)

Арсенал - Тоттенхэм 4:4 (Сильвестр 37, Галлас 46, Адебайор 64, ван Перси 68 - Бентли 13, Бент 67, Дженас 89, Леннон 90+4)

Болтон - Эвертон 0:1 (Феллаини 90)

Ливерпуль - Портсмут 1:0 (Джеррард 75 пен.)

МЮ - Вест Хэм 2:0 (Роналду 13, 29)

Миддлсбро - Манчестер Сити 2:0 (Афонсо Алвеш 53 пен. О`Нил, 90+4)

Напомним, что раньше состоялся матч

Ньюкасл - Вест Бромвич 2:1 (Бартон 10 пен, Мартинс 42 - Миллер 65)

Таким образом, Ливерпуль сохранил свое единоличное лидерство с 26 очками. У Челси - 23 очка. У Халл Сити, Арсенала и Астон Виллы - по 20 очков, у МЮ (игра в запасе) - 18

Портсмут с 14 очками, МСити, Миддлсбро - с 13, Сандерленд, Вест Хэм, Блекберн, Эвертон - с 12 очками образовали среднюю часть таблицы.

Фулхэм - 11, Сток Сити и Вест Бромвич - по 10, Ньюкасл - 9, Уиган и Болтон - по 8.

Тоттенхэм спас казалось бы уже проигранный матч в концовке, но последнее место пока сохраняется за ним - 6 очков.