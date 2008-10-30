Результаты 1/8 Кубка Украины по футболу
10:12, 30 октября 2008Футбол 2012
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В четвертьфинале не будет Днепра
Завершились матчи 1/8 Кубка Украины по футболу:
Феникс-Ильичевец - Таврия 0:2 (Зборовский 51, Гоменюк 76)
Закарпатье - Шахтер 1:4 (Костюк 70 - Селезнев 14, Виллиан 48, Морено 63, Рац 86 пен.)
ПФК Александрия - Днепр 1:1, по пенальти 6:5 ( Постолатьев 38 - Карноза 4)
Сталь - ФК Львов 2:0 (Назаренко 29)
ФК Харьков - Металлург Д 0:2 (Фабиньо 24, Кингсли 62)
Металлист - Арсенал 3:1 (Коваль 6, Обрадович 28 пен., Зезе 90+3 - Старгородский 69 пен.)
Динамо - Заря 2:0 (Ярмоленко 15, Саблич 21)
Напомним, что раньше сыграли
Оболонь - Ворскла 1:4 (Онысько 14 - Кулаков 17, Онысько 77 автогол, Кравченко 81, Сачко 90+2)
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