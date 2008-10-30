Огрызко надеется на безвизовый режим с ЕС до 2012 года

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО надеется, что Европейский Союз введет безвизовый режим для Украины до 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом глава МИД Украины заявил 29 октября на брифинге после встречи с вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Жаком БАРРО.

«Для Украины очень важно завершить этот процесс до 2012 года, поскольку, как вы знаете, Украина вместе с Польшей будет принимать финал чемпионата Европы по футболу», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что Украина имеет желание сделать это быстро, а также понимает, что необходимо сделать внутри государства для установления безвизового режима. В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что в ходе переговоров о безвизовом режиме будут созданы четыре рабочие группы, которые должны нарабатывать конкретные планы на каждый год.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии сообщил, что определены 4 основные темы переговоров: безопасность документов, борьба с нелегальной миграцией, внутренний правопорядок и безопасность, внешние отношения.

При этом Ж.БАРРО отметил, что Еврокомиссия рассчитывает на усиление роли Украины в борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми и отмыванием грязных денег.

Ж.БАРРО также подчеркнул, что вопрос либерализации визового режима будет зависеть в первую очередь от Украины. «Я не могу сейчас говорить о датах», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли требовать Еврокомиссия введения в Украине паспортов с биометрическими данными, вице-президент ЕК отметил, что введение биометрии серьезно бы облегчило подготовку перехода к безвизовому режиму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, согласовано, что визовый диалог будет проводиться в формате заседаний старших должностных лиц Украины и Европейского Союза.

30 октября 2008 года состоится первое заседание старших должностных лиц, в ходе которого предусматривается согласование основных параметров диалога. Делегации сторон будут возглавлять, соответственно, заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ и директор по вопросам иммиграции и убежища Генерального директората «Юстиция, Свобода и Безопасность» ЕК Жан де БРАУЭР.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Еврокомиссия и Украина официально начали консультации по введению безвизового режима. Решение о начале таких консультаций было принято на саммите ЕС-Украина в Париже 9 сентября этого года.