Н.Кмить: строительство стадиона во ЛЬвове должно начаться 3 ноября

Председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ считает, что начать строительство стадиона к Евро-2012 во Львове необходимо со следующего понедельника, 3 ноября, в противном случае – «полетят головы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге 29 октября.

«Если мы с 3 ноября не начнем строить, то приезжает УЕФА и говорит нам: «До свидания». Кто трезвый и имеет температуру 36,6º, должен понимать эту ситуацию», - подчеркнул львовский губернатор.

По его словам, до 1 ноября будет определен генподрядчик по строительству стадиона во Львове.

«Об определении генподрядчика по строительству стадиона к Евро-2012 1 ноября я лично буду докладывать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который в этот день будет находиться во Львове по случаю торжеств к 90-й годовщине ЗУНР», - сказал Н.КМИТЬ.

По его словам, генподрядчика будут выбирать среди, скорее всего, трех фирм: немецкой «Хохтиф», фирмы из Турции и компании из Львова, названия которых председатель ОГА не обнародовал.

Будут выбирать генподрядчика сопредседатели Оргкомитета по проведению во Львове Евро-2012 – Н.КМИТЬ, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

«В случае, если не будет выбран до 1 ноября генподрядчик, право проведения Евро-2012 может перейти к польскому городу Хожув или украинским городам Харькова или Одесса», - подчеркнул Н.КМИТЬ.