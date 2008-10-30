Одесская мэрия не хочет отдавать муниципальный стадион «Спартак»

Управление физкультуры и спорта Одесского горсовета не имеет намерения передавать в ближайшее время городской стадион «Спартак» во временное пользование футбольному клубу «Черноморец».

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление обнародовала сегодня начальник Горуправления физкультуры и спорта Лариса ТЕРЕХИНА, уточнив, что передача муниципального стадиона возможна лишь после решения всех проблемных вопросов, связанных с передачей «Черноморцу» стадиона СКА, принадлежащего Министерству обороны. Между тем, оборонное ведомство не торопится осуществлять обмен «стадион - на жилье для военнослужащих», констатировала руководитель горуправления.

С другой стороны, «Спартак» не готов досрочно расторгать взаимовыгодные соглашения с предприятиями и учебными заведениями, которые проводят на арене общегородские спортивные и культурные мероприятия.

Возможно, эти и другие вопросы удастся согласовать в ходе встречи министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА с первым вице-мэром города Анатолием ВОРОХАЕВЫМ, которая запланирована в Одессе 30 октября.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства Украины, резервной ареной для "Черноморца" при подготовке клуба к Евро-2012 должен стать стадион СКА в Приморском районе Одессы, который находится в ведении Минобороны Украины. Однако обнародованная позиция ведомства заключается в том, что стадион СКА может быть передан городу лишь после предоставления 60 квартир одесским военнослужащим-первоочередникам, что отвечает «договоренностям об условиях передачи стадиона».

С учетом возникшей ситуации представители ФК «Черноморец», начавшие реконструкцию собственного стадиона в рамках подготовки к Евро-2012, заявляют, что клуб готовится к переезду из Одессы в другой город. И вместе с тем заверяют, что близятся к завершению переговоры с Одесской мэрией о передаче в аренду футбольному клубу муниципального стадиона «Спартак».