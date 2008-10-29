Градосовет Киева одобрил проект реконструкции НСК «Олимпийский»

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции существующих и строительство новых объектов спорткомплекса “Олимпийский” по ул. Красноармейской, 55 в Печерском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Градосовета.

Проект выполнен немецким архитектурным бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner Architekten и ПТАБ «Ю. Серегин» по заказу НСК “Олимпийский”.

По словам главного архитектора проекта Романа Хепп ХОФФМАННА, проект предполагает сохранение верхнего яруса стадиона. Архитектурное решение чаши стадиона предполагает перекрытие из металла и стекла, которое будет закрывать все сидячие места.

В подземном уровне административных помещений предполагается расположить паркинг для vip-гостей на 400 машиномест, на цокольном уровне - коммерческие зоны, помещение для прессы, на следующем уровне - vip-ложа и бизнес-клуб.

Для создания vip-ложи планируется демонтировать часть верхнего яруса с последующим восстановлением.

Также предлагается итальянский дворик реконструировать в vip-фойе.

Планируется, что на верхнем ярусе стадиона будет обустроена еще одна галерея для входа зрителей параллельно нижней существующей галерее.

Р. Хепп ХОФФМАНН также отметил, что общая вместимость стадиона составит 72 тысячи мест, а чистая вместимость - 52 тысячи, что удовлетворяет требования УЕФА.

Он добавил, что если перенести рекламу, чистую вместимость можно увеличить до 62 тысяч мест.

В свою очередь, архитектор Юрий СЕРЕГИН отметил, что проблемным моментом проекта является необходимость перенести с территории стадиона инженерные коммуникации (стоимость выноса - около 230 млн. грн.), в частности, Прозоровский коллектор, протяженностью 400 м, а также принять решение по Троицкой площади, чтобы она обеспечивала безопасность эвакуации зрителей со стадиона.

Также планируется, что зрители будут проходить трехступенчатый контроль: первый на входе - на наличие билетов, второй (жесткий) - через турникеты на наличие запрещенных предметов, третий - на входе в секторы (четыре сектора и вип-зона).

Эвакуацию зрителей со стадиона планируется осуществлять на склоны, в частности, в направлении улиц Димитрова, Красноармейской, бульвара Леси Украинки, Лабораторного переулка.

Проектные работы планируется осуществить в три стадии: первая часть была представлена на Градосовете, вторая (стадия проекта) займет 180 дней, третья – разработка строительной документации. Чтобы уложиться в сроки, планируется стадию проекта вести параллельно с подготовкой рабочей документации.

Рецензент проекта Евгений ЛИШАНСКИЙ отметил, что необходимо проработать вариант повышения уровня расположения паркинга, так как могут возникнуть проблемы с подтоплением. Он также акцентировал внимание на том, что территория стадиона составляет 37 га, а проектировщики работают над участком в 17 га. По мнению рецензента, расположенные вокруг стадиона здания должны решаться в единой архитектурной концепции.

Е.ЛИШАНСКИЙ подчеркнул, что убедительного решения вопроса эвакуация в проекте нет. В частности, время рассредоточения людей с трибун, по требованиям УЕФА, должно занимать 8-10 минут, а в проекте оно составляет 20 минут. При этом время эвакуации людей на улицу (25 минут) соответствует нормативам.

По мнению рецензента, построить необходимое количество мест на автостоянках, расположенных в радиусе 1,5 км от стадиона (по требованиям УЕФА) нереально, поэтому он предложил освободить прилегающие существующие стоянки на время проведения чемпионата.

В свою очередь член Градосовета Валентин ЕЖОВ отметил, что авторам проекта нужно поработать над эстетикой сооружения, потому что сейчас это «сухая геометрическая конструкция».

В ходе обсуждения проекта и.о. генерального директора НСК «Олимпийский» Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ сообщил, что после проведения Евро-2012 рассматриваются варианты максимально использовать территорию стадиона. В частности, предполагается расположение ресторанов и большого кинотеатра, торговой части, расширение паркинга.

Подводя итоги рассмотрения проекта, главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК одобрил концептуальный проект для дальнейшей разработки. Он рекомендовал заказчику и КГГА завершить корректировку реконструкции стадиона и использование прилегающих территорий.

В.ПРИСЯЖНЮК отметил, что территория стадиона должна использоваться для спортивных объектов и соревнований. Он посоветовал авторам проработать вопрос улучшения архитектурного решения объекта, учесть гидрогеологические условия территории и обеспечить безопасность эксплуатации объекта, рационально использовать коммерческие площади для круглосуточной эксплуатации стадиона, а также четко определить окончательную вместимость стадиона.

По его словам, после прохождения Градосовета ТЭО будет направлено на рассмотрение Кабинета министров для утверждения проектной стоимости.