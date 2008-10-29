Немецкие специалисты: «Донбасс Арена» получит достойную оправу

Уникальный ландшафтный шедевр, который уже через полгода окаймит «Донбасс Арену», будет пестреть цветами и деревьями в оранжево-красных тонах и кустарниками в виде футбольных мячей. Но главной изюминкой парка станет сад из камней, искусно сочетающихся с клумбами.

“Когда мы впервые увидели «Донбасс Арену», поняли — это настоящий бриллиант, которому нужна оправа. От этой идеи мы и отталкивались, создавая парк”, — говорит генеральный директор немецкой фирмы «Фагус» Габриэлла ЗЕЛЕМАН.

Потому деревья вокруг стадиона будут высажены кругами — так, чтобы они повторяли контуры самого сооружения. Внешний круг создадут дубы, вишня и клены.

Основная аллея будет каштановой, а завершать композицию поручено липам. Нижний слой зеленого покрытия будет состоять из всевозможных цветов, визуально составляющих пестрый ковер.

Растения подбирались не случайно. Летом и осенью они цветут красным либо оранжевым цветом. А высадят их в последовательности, максимально напоминающей цвета ФК «Шахтер». Кроме того, в оформлении дизайна парка будет широко использоваться оранжевый гранит, также ассоциирующийся с клубом. Плитами такого цвета выложат и Аллею футбольных звезд.

Встречать болельщиков будут каскады фонтанов, тонко повторяющие угол наклона стадиона. В темное время суток вся эта конструкция будет подсвечена. Украшением центрального входа станет аллея из флагов Украины, «Шахтера», Донецкой области и УЕФА. Со стороны отеля «Виктория» гостей будет встречать вращающийся на воде гранитный мяч, символизирующий земной шар.

Пресс-служба стадиона «Донбасс Арена»