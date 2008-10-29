Приоритет отношений Украины и Польши - экономическое сотрудничество

Активизация отношений на деловом уровне является безусловным приоритетом сотрудничества Украины с Польшей. На этом отметил сегодня в Донецке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на общей пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНСЬКИМ.

«На политическом уровне украинско-польские отношения являются дружескими, открытыми, что дает, конечно, возможность активизировать наши отношения на деловом уровне», – сказал Виктор ЮЩЕНКО.

Говоря о работе девятого Экономического форума «Украина – Польша», которая проходит в настоящее время в Донецке, Президент подчеркнул, что проведение Форума в восточном регионе Украины не является случайным. Он выразил убеждение, что украинско-польское торгово-экономическое сотрудничество должно быть распространенное на восточную Украину, где сосредоточена значительная часть нашей промышленности.

«Особенностью Форума является то, что он проводится на востоке Украины, крае, который нуждается в инвестициях, крае, который нуждается в десятках, сотнях общих экономических проектов. Идея проведения Форума на Донбасе была предопределена необходимостью показать более более широкие возможности Украины», – отметил Президент.

«Безусловно, для нас является важным сотрудничество в целой сфере проектов экономического характера, начиная от Одесса – Броды – Гданск – страны ЕС, заканчивая вопросами, связанными из ЕВРО-2012», – заметил В. ЮЩЕНКО.

В своем выступлении Виктор ЮЩЕНКО также сообщил, что принял приглашение Президента Польши Л.Качинского принять участие в торжествах 11 ноября этого года в Польше по случаю 90-й годовщины возобновления ее независимости.

В свою очередь Глава Украинского государства пригласил Президента Польши на запад по случаю 75-х годовщин Голодомора 1932-1933 годов, которые в ноябре этого года будут происходить в Киеве.

Пресс-служба Президента Украины