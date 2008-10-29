Во Львове создадут «Европейский дом встреч»

Представители городов-партнеров Вроцлав и Львов договорились о создании во Львове Фонда «Европейский дом встреч».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, сегодня во время встречи во Львове представители обоих городов обсудили способы реализации проекта и место расположения ЕДЗ.

«Европейский дом встреч» будет местом сотрудничества и обмена опытом между общественными организациями и властью партнерских городов в таких направлениях, как перестройка гражданского общества, интеграция неповносправних лиц в общество, развитие волонтерского к Евро 2012. Также будут сотрудничать в направлении промоції регионов и городов Украины и Польши.

Как сообщил заместитель директора департамента гуманитарной политики Вроцлавского городского совета Доминик ГОЛЕМА, создание «Европейского дома встреч» является следствием предыдущего интенсивного сотрудничества общественных организаций Вроцлава и Львова.

«Проект является важным для Львова, поскольку «Европейский дом встреч» станет местом проведения многообразных тренингов и семинаров, обмена молодежи и решения общественных проблем», - сообщил директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Алексей ПОБУРКО.