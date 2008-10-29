Мэр Львова ведет переговоры с ”Аlpine” по проекту стадиона

Сегодня, 29 октября, городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ вместе с заместителем председателя Львовского ОДА по вопросам градостроения и инвестиционной политики Сергеем ТАРАТУТОЙ во время однодневного визита в Австрию проводит встречу с председателем правления компании "Аlpine BAU Gmbh" Дейтмаром АЛЮТОЮ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Во время встречи стороны обсудят три вопроса: относительно уточнения деталей проекта стадиона, авторского сопровождения проекта на стадии его реализации и относительно механизмов и сроков оплаты за проект.