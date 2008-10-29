Посол Германии: Евро-2012 является шансом модернизировать Украину

Проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года является чрезвычайной возможностью модернизировать страну, и терять такой шанс ни в коем случае нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Ганс Юрген ГАЙМЗЁТ во время международного семинара «Евро-2012 – организация безопасности», организованного Бюро Делегата немецкой экономики в Украине и Федерацией футбола Украины.

“Чемпионат Европы 2012 года предлагает Украине возможности модернизации, и такой шанс нельзя терять. Он дает возможность Украине интегрироваться в сознание европейцев и вызывать у них симпатию”, - сказал Г.Ю.ГАЙМЗЁТ.

По его словам, это уникальный случай для страны осуществить современные преобразования практически во всех сферах и поднять жизнь граждан на качественно новый уровень.

Относительно негативного влияния мирового экономического кризиса посол выразил уверенность, что он не будет мешать подготовке турнира. По его мнению, с экономическими вызовами государство сможет справиться, если власть объединится вокруг идеи Евро-2012.

“Призываю украинских политиков определить подготовку Евро-2012 своим политическим приоритетом, но не политизировать этот процесс – не использовать его для достижения своих политических целей”, - подчеркнул Г.Ю.ГАЙМЗЁТ.

По его мнению, украинские политические силы способны предпринять такой шаг и объединить усилия для реализации национальных интересов.

“Желаю в 2012 году летнюю сказку в Украине”, - завершил выступление посол.