Во Львове начался ІІ этап конкурса по разработке эмблемы «Львов-2012»

Сегодня во Львове стартовал второй этап открытого конкурса по разработке эмблемы «Львов-2012», в рамках которого будут определены три работы, лучшая из которых станет официальной эмблемой города во время Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Работы полуфиналистов будут опубликованы на интернет-страницах Львовского городского совета, а также представлены в Музее модерного искусства Львова для проведения общественного обсуждения, которое будет длиться две недели. Отдать свой голос за потенциальную эмблему смогут все желающие, а работа, которая наберет наибольшее количество голосов по итогам голосования, получит три дополнительных балла к конкурсной оценке жюри в финальном голосовании.

После этого члены жюри подобьют итоги и определят окончательного победителя конкурса по разработку эмблемы «Львов-2012».

Победителей первого этапа конкурса по итогам рейтингового голосования определили 10 октября - было отобрано двенадцать наилучших работ, которые и представлены во втором этапе. В состав жюри были приглашены известные художники Львова, дизайнеров, депутатов и должностных лиц Львовского городского совета.

В целом в конкурсе приняли участие 186 участников, которые подали больше 200 работ. Среди них - студенты высших учебных заведений и известны дизайнерские коллективы.

По условиям конкурса, победитель получит 10 тыс. грн., для второго и третьего места – 5 тыс. грн. и 3 тыс. грн. соответственно. Другие участники, которые попали во второй этап, получат поощрительное вознаграждение в размере 500 грн.