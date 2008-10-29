Немцы рассказывают об организации безопасности на футболе

Немецкие специалисты, которые принимали участие в организации безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу 2006 года в ФРГ, представили украинским коллегам собственную концепцию безопасности и выразили готовность оказать необходимую методологическо-организационную помощь в подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, вопросы безопасности Евро-2012 обсуждаются сегодня в Киеве в рамках международного семинара «Евро-2012 – организация безопасности», организованного Бюро Делегата немецкой экономики в Украине и Федерацией футбола Украины.

“Было бы неразумно и опасно учиться лишь на собственных ошибках (организации безопасности во время масштабных спортивных мероприятий - УНИАН), игнорируя уже приобретенную предыдущую практику”, - сказал президент ФФУ Григорий СУРКИС.

Он отметил, что в Украине сегодня существуют разногласия между различными ведомствами в понимании и подходах к организации безопасности во время Евро-2012, "поэтому опыт хозяев чемпионата мира является для нас чрезвычайно важным".

Г.СУРКИС поблагодарил Федеральное правительство Германии и Бюро Делегата немецкой экономики в Украине за возможность получить информацию “из первых уст” от людей, которые непосредственно занимались разработкой и реализацией системы безопасности на Чемпионате мира 2006 года.

Со своей стороны, Делегат немецкой экономики в Украине Карина РАУ отметила, что безопасность спортивных мероприятий является важнейшей задачей во время их проведения. По ее словам, правительство ФРГ постоянно занимается этими вопросами и готово способствовать обмену лучшими наработками с Украиной как хозяином Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

От немецкой стороны в семинаре принимают участие Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Ганс Юрген ГАЙМЗЁТ, руководитель Отдела профилактики правонарушений и безопасности, генеральный уполномоченный FIFA на ЧМ-2006 Гельмут ШПАН, советник полиции Кельна Андреас МОРБАХ, руководитель отдела безопасности Сената внутренних дел и спорта Берлина Йорг РОК.

С украинской стороны на мероприятии присутствуют представители региональных оргкомитетов Евро-2012, специалисты MBД, СБУ, Национального агентства по вопросам Евро-2012, Министерства иностранных дел, Mинэкономики и Министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта.