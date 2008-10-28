В четверг Львов может получить инвестпредложения по стадиону

Конкурсная комиссия по определению инвестора и застройщика стадиона к «Евро-2012» во Львове, заседание которой состоялось вчера, 27 октября, поручила руководству города к четвергу подготовить инвестиционные предложения по стадиону.

Об этом сегодня ЗИКу сообщил депутат Львовского городского совета, член конкурсной комиссии Александр ВАРДЗАЛЬ.

По его словам, комиссия в целом рассматривала вопрос инвестиционных предложений для объявления конкурса на инвестора и застройщика стадиона к «Евро-2012» во Львове. Подготовить эти предложения поручили первому заместителю городского председателя Олегу СИНЮТКЕ, руководителю юридического управления Гелене ПАЙОНКЕВИЧ, директору департамента градостроения Андрею ПАВЛИВУ.

Как отметил О.ВАРДЗАЛЬ, все это делается для того, чтобы уже в четверг рассмотреть такие инвестиционные предложения, разработать условия конкурса и в наиболее сжатый срок провести конкурс на определение инвестора и генподрядчика строительства стадиона к «Евро-2012» во Львове. Этот конкурс может быть объявлен уже на будущей неделе.

Справка УНИАН. 23 октября Львовский горсовет образовал конкурсную комиссию, которая должна определить генерального подрядчика строительства в городе стадиона к чемпионату Европы по футболу 2012 года и проанализировать предложения относительно застройки территорий возле новой спортивной арены.

В 14-дневной срок комиссия должна разработать и утвердить условия конкурса, а в месячный срок провести конкурс и объявить его результаты.

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