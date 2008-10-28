Минрегионбуд утвердил концептуальный проект реконструкции НСК ”Олимпийский”

Архитектурно-градостроительный совет Министерства регионального развития и строительства Украины 23 октября рассмотрел технико-экономическое обоснование (концептуальный проект) реконструкции стадиона НСК "Олимпийский", на котором должен пройти финальный матч Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

"Фактически совет утвердил концепцию самого проекта стадиона и рекомендовал авторам продолжать работу в этом направлении", - сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Вячеслав НЕГОДА.

По его словам, было принято решение послать запрос к Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Киевской городской государственной администрации по поводу необходимости возобновления территории, которая была отведена Республиканскому стадиону. Раньше территория НСК "Олимпийский" составляла 36 га, сегодня – лишь 17 га.

"Это очень важный вопрос, поскольку в сегодняшних границах фактически невозможно обеспечить выполнения всех требований, которые выдвигаются к стадиону такого уровня", - сказал В.НЕГОДА.

Члены совета выразили замечание по вопросам безопасной эвакуации зрителей, в частности, в сторону гостиницы "Русь" и улицы Димитрова, отметили необходимость решения проблемы заезда в подземный паркинг со стороны улицы Физкультурной.

Рекомендации и предложения будут учтены главным проектантом немецкой компанией gmp при разработке следующей стадии проекта реконструкции НСК "Олимпийский".

Завтра, 29 октября, Технико-экономическое обоснование (ТЭО) (концептуальный проект) будет рассматриваться на заседании архитектурно-градостроительного совета Киевской городской государственной администрации.

Справка УНИАН. По соглашению от 6 августа 2008 года, компания gmp будет предоставлять проектно-сметную документацию в три этапа:

I Технико-экономическое обоснование (ТЕО) - («Концептуальный проект») - согласительная стадия;

II - Проект «П» или Рабочий проект (РП) составных объектов комплекса - утвердительная стадия;

III - Рабочая документация «Р».