Платини: Украина в финале Евро-2008 не снизила бы уровень турнира

В последнем выпуске официального издания uefadirect президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ прокомментировал недавнее решение исполкома в Бордо увеличить, начиная с 2016 года, число участников финальной части ЕВРО с 16 до 24.

«Должен сказать, что, когда в 2007 году на Конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе ряд национальных ассоциаций поднял вопрос о расширении количества участников финальной стадии чемпионата Европы с 16 до 24, я был настроен скептически. Однако ЕВРО-2008 убедил меня в том, что эта идея хороша», - отмечает М.ПЛАТИНИ.

По его мнению, турнир в очередной раз продемонстрировал, какие необыкновенные чувства рождает футбол среди национальных сборных. Как раз потрясающая праздничная атмосфера и убедила президента УЕФА в том, что будет правильно, если в турнире будет задействовано больше стран, если больше болельщиков будут принимать в нем участие и делиться радостью и праздником по всему континенту.

М.ПЛАТИНИ считает, что эмоциональный уровень соревнований надо поднять за счет введения стадии 1/8 финала. Кроме того, нужно сделать так, чтобы все матчи группового этапа или, по крайней мере, их явное большинство, имели ключевое значение благодаря тому, что лучшие из числа занявших третьи места проходили бы дальше.

«Качество увиденных нами во время ЕВРО-2008 матчей тоже подтвердило высокий технический уровень европейского футбола. Такие команды, как Англия, Шотландия, Дания или, например, Сербия с Украиной точно не снизили бы качественный уровень турнира», - отметил М.ПЛАТИНИ. Он добавил, что таким образом повышая шансы команд на выход в плей-офф, с них частично снимается психологическое давление – при нынешней системе поражение в первом матче часто практически означает вылет из турнира.

«Нет причин опасаться, что отборочные матчи станут менее интересными и важными – как раз наоборот. Возможность выйти в стыковые игры с третьего места обостряет конкуренцию в квалификации, поддерживает интерес к матчам и, для многих, сохраняет надежду на достижение финального этапа», - подчеркнул президент УЕФА.

Касаясь темы подготовки Евро-чемпионата, он обратил внимание на объем работы, выполненной принимавшими Евро-2008 городами и выразил сожаление, что тяжкий труд приносил плоды всего лишь неделю, пока шли три матча. Прибыль от инвестиций была бы больше, убежден М.ПЛАТИНИ, если бы города принимали больше игр.

«Конечно, увеличение числа матчей означает увеличение количества работы и сроков турнира, но эти усилия стоят замечательного праздника, в котором принимает участие вся Европа», - подчеркнул президент УЕФА.

uefa.com