Харьков готовится к Евро-2012: золотых фонтанов не обещают, но и кризиса не боятся

Воскресное утро. А на стадионе харьковского футбольного клуба “Металлист” активно ведутся строительные и ремонтные работы – к Евро-2012 здесь готовятся без передышек.

- Сейчас на стадионе происходит окончательная фаза реконструкции подогрева поля, укладывается новый подогрев стоимостью 1,3 млн. грн. Ведутся работы по строительству фундамента для новой крыши, которая будет закрывать все трибуны, - рассказывает гендиректор стадиона “Металлист” Вячеслав Шевченко. - Реконструкция восточной трибуны на окончательной фазе, она отвечает всем требованиям: есть туалеты внутри помещения, места для инвалидов, пандусы, по которым они будут подниматься. Газон менять не будут. Он в очень хорошем состоянии. Мы его лелеем, любим, как маленького ребенка, поэтому он будет расти хорошим и радовать глаз.

После реконструкции “Металлист” будет отвечать всем требованиям УЕФА и сможет принимать матчи четверть- и полуфинала турнира Евро-2012 или любых других европейских соревнований такого же уровня. Общее количество мест – 41955, 100 из них будут оборудованы специально для людей с ограниченными физическими возможностями. Шевченко заявил, что это будет третий стадион в стране по вместительности и комфортности и будет принадлежать к разряду элит-стадионов.

Дата введения стадиона в эксплуатацию перенесена с июня 2010 г. на декабрь 2009 г. Темпами строительства здесь гордятся. Работы ведутся в три смены.

- Посмотрите на восточную трибуну, - указывает в сторону трибуны Шевченко. – В августе 2007 г. здесь была строительная площадка, ездил бульдозер, ровнял землю, а уже 7-го мая 2008 г. проходил финал Кубка Украины по футболу “Шахтер”-“Динамо” и она уже полностью была заполнена зрителями.

В отличии от недавно отреконструированного днепропетровского стадиона “Арена”, “Металлист” не будет сугубо футбольным стадионом. Это будет спортивный комплекс областного масштаба, где будут секции бокса, борьбы, легкой атлетики, гимнастики.

Финансового кризиса здесь не боятся.

- Мы еще плохо понимаем, в каких условиях будем работать, если мировой финансовый кризис разразится над Украиной в полном объеме, но что касается стадиона, футбольной академии, аэропорта и тренировочной базы, то никакой кризис не помешает нам в срок ввести эти объекты в эксплуатацию, - с уверенностью говорит первый вице-президент ФФУ, заместитель главы харьковской облгосадминистарции Сергей Стороженко. - Здесь заложены деньги существующего инвестора - это Александр Ярославский.

Не проходит и 5 минут, как неожиданно на стадионе появляется и сам известный харьковский бизнесмен Ярославский. Как отметил когда-то Евгений Червоненко, “такие люди, как Ярославский, делают Евро”.

- Что же творится на моем стадионе? – интересуется владелец ФК “Металлист”.

Осмотрев поле хозяйским глазом тут же с укором спрашивает помощника:

- Почему мало людей? (рабочих – авт.)

Ответ услышать не успевает, т. к. журналисты уже замечают бизнесмена и окружают его плотным кольцом камер.

Ярославский с уверенностью заявляет, что никаких проблем с реконструкцией стадиона у него нет, как, впрочем, и других проблем в жизни.

- Есть вопросы – мы их решаем. Финансирование на сегодня происходит в полном объеме из трех источников: область, город и инвестор – я, - делится Ярославский. - Я дам 100 млн. грн. на стадион и полностью профинансирую детскую футбольную академию, футбольный клуб и аэропорт. Хватит на одного, наверное?

Ярославский также выступает инвестором проекта “Металлист-Сити” – современного спортивно-развлекательного комплекса с торговыми площадями, кинотеатрами, кафе, ресторанами для времяпровождения болельщиков, жителей города и гостей. Проект стоит, ни мало, ни много – $327 млн.

- Это будет новый район нашего города, в Украине таких мест не будет, - заявляет бизнесмен и добавляет. - Несмотря ни на какие рассказы об ужасах финансового кризиса, мы все сделаем вовремя.

Рядом со стадионом тоже кипит работа – здесь строится “alma mater” для юных украинских футболистов – детская футбольная академия. Рабочие стелят футбольные поля с искусственным покрытием нового поколения. Всего таких полей для игры в футбол и для занятий теннисом будет 9, 5 из которых уже готовы.

Тут же строится и 4-этажный корпус будущей академии, который будет использоваться как интернат. Он рассчитан на единоразове проживание 120 детей. Детская футбольная академия призвана покрыть существующий дефицит украинских футболистов.

Месторасположение “Металлиста” очень выгодное: к стадиону выходит три станции метро и он находится всего в 10 минутах езды от аэропорта. Кстати, госпрограммой подготовки к Евро-2012 даже было предусмотрено “протягивание” лини метро от стадиона “Металлист” до аэропорта, но из-за неопределенности с источником финансирования строительства, проект пока пребывает в “подвешенном” состоянии.

Харьковский аэропорт пока не отвечает европейским стандартам, когда на одного пассажира в терминале должно приходится не меньше 20 кв. м. На сегодня таких метров в аэропорту только 2 тыс., но обещают, что будет 20 тыс. К Евро-2012 здесь уже должен будет появиться и новый дополнительный терминал, чтобы ускорить пропускную способность. Пока же на месте будущего терминала только огромный котлован.

Учебно-тренировочная база, что в поселке Высокий под Харьковом, тоже на реконструкции. Здесь строится отельный комплекс с бассейном, медико-восстановительными и тренировочными залами, а также проходит реконструкция 6 действующих футбольных полей.

- Золотых фонтанов вы здесь не увидите. Это будет современный функциональный комплекс для восстановления сил спортсменов, - делятся тренера “Металлиста”.

Все любители футбола не смогут попасть на стадион, поэтому харьковские чиновники уже предусмотрели создание 4 фан-зон с огромными видеоэкранами. Самая большая фанзона будет находится на одной из самых больших европейских площадей – харьковской площади Свободы. По словам заместителя харьковского головы, директора Департамента по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Виктора Христоева, после проведения концерта группы “Queen”, они с точностью знают, как нужно организовывать подобные масштабные мероприятия.

Христоев рассказал, что на подготовку к Евро-2012 из городского бюджета в 2008 г. уже было потрачено 70 млн. грн. Хотя изначально закладывали 42 млн. грн.

- Исполнительная команда у нас очень амбициозная, - делится Виктор Анатольевич. - Объекты Евро-2012 находятся в городе Харькове вне политики.

Основные статьи расходов – это строительство и реконструкция автомобильных дорог (38 млн. грн.), приобретение трамваев (10 млн.), также финансирование объектов охраны здоровья и культуры, субвенция Харькова метрополитену, ремонт пожарных депо и т. д.

- Красное пятно на подготовке к Евро-2012 – отели, - признает Христоев. - Нужно больше привлекать инвесторов, они должны быть более защищены.

В соответствии с требованиями УЕФА в Харькове и области должно находится по крайней мере 3480 гостиничных номеров разных категорий. На сегодня их только 1826. И ни одного пятизвездочного. Но прогнозы у харьковских чиновников все же оптимистичные. Они хотят не только выйти на необходимое количество номеров, а даже дотянуть до 5 тысяч, тысячу из которых будут составлять комнаты в 8-ми общежитиях харьковских университетов, специально реконструированных под Евро-2012. Двум общежитиям Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого даже дадут категорию 4 звезды, остальные получат 1-2 звезды. Чиновники заверили, что в результате такой “ротации” студенты не пострадают – “в летний период их тут не наблюдается”.

P.S. Пресс-тур "Слобожанщина ожидает. Киев-Харьков" организован при поддержке Министерства культуры и туризма Украины, Государственной службы курортов и туризма Украины, а также Фонда возрождения культурной среды.

Анна Ященко

Киев-Харьков-Киев (фото автора)