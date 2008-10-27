ФФУ проведет семинар ”ЕВРО-2012-организация безопасности”

Федерация футбола Украины и Бюро Делегата немецкой экономики в Украине в среду, 29 октября, проведут международный семинар «ЕВРО-2012-организация безопасности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, встреча направлена на содействие налаживанию профессионального диалога между украинскими и немецкими специалистами относительно организации безопасности во время проведения мероприятий Евро-2012 на базе опыта проведения финальной части чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году и предоставления Украине необходимой методологически-организационной помощи в подготовке к проведению континентального форума-2012.

От немецкой стороны в семинаре примут участие руководитель отдела профилактики правонарушений и безопасности, генеральный уполномоченный ФИФА на ЧМ-2006 Гельмут ШПАН, советник полиции Кельна Андреас МОРБАХ, руководитель отдела безопасности Сената внутренних дел и спорта Берлина Йорг РОК.

Из украинской стороны в мероприятии примут участие представители региональных оргкомитетов, специалисты MBC, СБУ, Национального агентства по вопросам Евро-2012, Министерства иностранных дел, Mинэкономики и Mинистерства по вопросам семьи, молодежи и спорта Украины.

На семинар также приглашены президент ФФУ Григорий СУРКИС, вице-премьер министр Украины Иван ВАСЮНИК, представители Секретариата Президента Украины, делегат немецкой экономики в Украине Карин PAУ, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс Юрген ГАЙМЗЕТ.