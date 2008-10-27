Николай Кмить: Евро-2012 во Львове еще можно спасти

Глава Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ считает, что ситуация с проведением во Львове Евро-2012 сложная, но ее еще можно и нужно спасти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОДА, об этом он сказал, комментируя ситуацию, которая сложилась в городе вокруг строительства стадиона к ЧЕ-2012.

«Считаю, что Львов подходит к критической границе по времени строительства стадиона к Евро-2012. И, если оценивать деятельность Львовского городского совета, могу только сказать, что те отделы, которые должны были заниматься поисками застройщика, инвестора и юридической проработкой соответствующей документации, - сработали очень плохо”, - заявил М.КМИТЬ.

Свою позицию он объяснил тем, что на сегодня в городе на 99% нет наработок ни относительно строительной компании, ни относительно генподрядчика, ни относительно инвестора строительства стадиона.

По мнению губернатора, говорить о причинах и виновниках такого состояния дел сегодня тяжело, но, считает он, это ответственность и работа Львовского горсовета.

“Я, как глава Львовской областной государственной администрации, прилагаю максимальные усилия и предоставляю большое количество советов и предложений относительно проекта строительства стадиона. Однако, выслушивая все эти предложения, городской совет делает так, как она считает нужным”, - сказал М.КМИТЬ.

К сожалению, отмечает он, те права, которые имеет глава облгосадминистрации, не позволяют в данный момент непосредственно влиять на процесс выбора инвестора или подписания соглашения с генподрядчиком.

“Потому, могу констатировать: ситуация относительно проведения во Львове Евро-2012 направду сложная, но все спасти еще можно и нужно», - отметил губернатор.