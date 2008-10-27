Ющенко 29 октября посетит «Донбасс-Арену»

В среду, 29 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в работе девятого форума «Украина-Польша» и Международном инвестиционном саммите Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом на брифинге проинформировала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

При этом она заметила, что в форуме также примет участие Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ.

Во время форума главы двух государств выступят с речами перед широким представительством деловых кругов и бизнесовых структур. Ожидается, что по результатам мероприятия будут выработаны принципы экономической политики правительств обеих стран, идентифицированы наявные проблемные вопросы и барьеры в контексте их практического решения в ближайшем будущем, определены перспективные направления дальнейшего расширения украинско-польского сотрудничества на ближайшую и дальновидную перспективу и т. п.

«Одним из главных итогов форума станет налаживание непосредственных контактов между представителями деловых и правительственных кругов обеих стран, презентация совместных проектов, обмен опытом предпринимательской деятельности польских предпринимателей в Украине и украинских в Польше, подписание контрактов и протоколов о намерениях, а также определение целесообразных действий правительственных структур в направлении улучшения условий украинско-польского сотрудничества в торгово-экономической сфере», – сказала И.ВАННИКОВА.

По словам пресс-секретаря главы Украинского государства, вне границ форума состоятся переговоры между лидерами двух стран из всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Отдельный акцент в двустороннем украинско-польском диалоге будет сделан на процессе подготовки двух государств к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В связи с организацией Евро-2012 Президенты Украины и Польши также ознакомятся с ходом строительства самого современного футбольного стадиона «Донбасс-Арена», который будет сдан в эксплуатацию в следующем году.