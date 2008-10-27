Итоги 9-го тура английской Премьер-лиги

Матчами в течении минувших выходных завершился 9-й тур английской Премьер-лиги

Челси - Ливерпуль 0:1 (Хаби Алонсо 10)

Манчестер Сити - Сток Сити 3:0 (Робиньо 14, 47, 72)

Тоттенхэм - Болтон 2:0 (Павлюченко 17, Бент 76 пен.)

Уиган - Астон Вилла 0:4 (Барри 22 пен., Агбонлахор 57, Карью 62, Сидвелл 90)

Вест Хэм - Арсенал 0:2 (Фобер 75 автогол, Адебайор 90)

Портсмут - Фулхэм 1:1 (Крауч 61 - Демпси 87)

Напомним, что раньше сыграли

Блэкберн - Миддлсбро 1:1 (Маккартни 90 - Алвеш 74)

Вест Бромвич - Халл Сити 0:3 (Заятте 46, Джеованни 62, Кинг 66)

Сандерленд - Ньюкасл 2:1 (Сиссе 20, Ричардсон 75 - Амеоби 30)

Эвертон - МЮ 1:1 (Феллаини 63 - Флетчер 22).

Таким образом, Ливерпуль становится единоличным лидером первенства с 23 очками. У Челси и Халл Сити - по 20 очков.

Арсенал - 19 очков, Астон Вилла -17, МЮ - 15, Портсмут -14, МСити - 13.

У трех команд (Сандерленд, Вест Хэм, Блекберн) - по 12 очков, у двух (Вест Бромвич, Миддлсбро) - по 10, и сразу за Эвертоном (9) еще группа из трех команд с 8 очками (Фулхэм, Уиган, Болтон).

Замыкают таблицу Сток Сити (7), Ньюкасл (6) и одержавший первую победу с новым тренером Тоттенхэм (5 очков).