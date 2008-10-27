Роналду больше не хочет уходить из Манчестер Юнайтед

Главный претендент на звание лучшего футболиста года Криштиану Роналду не планирует уходить из "Манчестер Юнайтед" ни в текущем, ни в следующем сезоне, сообщает АР.

"Я игрок МЮ и, думаю, буду им и в следующем сезоне", - заявил 23-летний португалец в интервью испанской газете Marca.

Летом мадридский "Реал" пытался переманить Роналду. По словам футболиста, эта затея не удалась благодаря наставнику МЮ Алексу Фергюсону.

"Встреча с Фергюсоном 14 июля в Лиссабоне была решающей, после нее я уже не хотел переезжать в Мадрид. Мы согласились, что для всех будет лучше, если я продолжу играть в Манчестере", - сказал Роналду.

Откровения португальца появились в прессе через два дня после того, как "Реал" объявил об отказе от идеи приобретения Роналду. Как заявил президент мадридцев Рамон Кальдерон, "Манчестер" не хочет продавать игрока, а мы не желаем портить отношения с одним из крупнейших клубов в мире".