ФК Харьков - Шахтер - 0:0

В матче 12-го тура Чемпионата Украины по футболу ФК Харьков выборол ничью в поединке с донецким Шахтером - 0:0.

Дмитрий Стойко

Вратарь харьковчан Дмитрий Стойко был наверное лучшим в этом матче, минимум два раза ему помогли соперники, не реализовав "100-процентные" возможности, да и защита действовала хладнокровно и собранно. Будь у харьковчан выше скорость в атаке - могли и выиграть.