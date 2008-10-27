ФК Харьков - Шахтер - 0:0
10:11, 27 октября 2008Футбол 2012
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Харьков героически отстоял ворота
В матче 12-го тура Чемпионата Украины по футболу ФК Харьков выборол ничью в поединке с донецким Шахтером - 0:0.
Дмитрий Стойко
Вратарь харьковчан Дмитрий Стойко был наверное лучшим в этом матче, минимум два раза ему помогли соперники, не реализовав "100-процентные" возможности, да и защита действовала хладнокровно и собранно. Будь у харьковчан выше скорость в атаке - могли и выиграть.
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