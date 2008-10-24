Депутат Киевсовета: ради ЧЕ-2012 нельзя уничтожать деревья в столице!

Депутат Киевсовета от Блока Кличко, бывший глава экологической комиссии столичного совета Анатолий КОВАЛЕНКО выступил с резкой критикой планов городских властей уничтожить 250 гектаров зеленых насаждений для строительства объектов, связанных с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом говорится в заявлении А.КОВАЛЕНКО, текст которого передан УНИАН пресс-службой депутата.

Как отмечается в документе, именно такая площадь зеленых насаждений города, по оценкам экологов, должна быть уничтожена для строительства новых стадионов, дорог, АЗС, ресторанов, кафе и других объектов инфраструктуры, связанных с проведением Евро-2012 в Украине. Депутат напомнил, что лишь на Трухановом острове для установления палаточного городка и фан-клуба предусматривается удалить зеленые насаждения на площади 15 га.

„Киевляне помнят 1980 год, когда Киев активно готовился к приему очередных Олимпийских игр. Но тогда даже в голову не приходило ради такого представительского спортивного форума уничтожить хотя бы одно зеленое дерево – природное богатство всех киевлян”, - отметил А.КОВАЛЕНКО.

Депутат убежден, что городские власти должна оберегать зеленую зону столицы и особенное внимание уделять взрослым деревьям.

А.КОВАЛЕНКО подчеркнул, что крона одного взрослого дерева способна обеспечить кислородом около 200 людей. Кроме того, важной является роль деревьев как поглотителей пыли и шума: средняя концентрация пыли в воздухе рядом с взрослым деревом на 35% меньше, чем на открытой местности, а уровень шума меньше в 4-5 раз.

„Поэтому истребление деревьев является преступлением против всей киевской общины. Я убежден, что город нуждается в моратории на удаление зеленых насаждений, а подготовка даже таких сверхважных для государства мероприятий как Евро-2012 не может быть причиной для массового уничтожения зеленых легких города”, - заявил А.КОВАЛЕНКО.