Андрей Гусин возвращается в Киев
12:13, 24 октября 2008Футбол 2012
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Ждать вариантов...
35-летний украинский полузащитник Андрей Гусин, с которым разорвал контракт «Сатурн», не будет тренироваться с молодежной командой «Москвы», несмотря на разрешение тренера главной команды Олега Блохина и молодежной – Михаила Соловьева.
Об этом главный тренер «горожан» сообщил «Советскому спорту». Вчера Гусин пообщался с Блохиным на стадионе имени Стрельцова, а затем прокомментировал свое решение: «Поеду в Киев, где буду самостоятельно поддерживать форму и ждать вариантов трудоустройства».
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