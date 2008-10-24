“Индустриальный союз Донбасса” намерен строить стадион во Львове

Корпорация “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД) готова построить стадион к Евро-2012 во Львове за 85 млн. евро и согласно утвержденного УЕФА часового графику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, об этом заявил генеральный директор ТЗОВ ПСП «Азовинтекс» Александр ТАРУТА во время переговоров с городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ.

Так, в ходе встречи первоочередным обсуждался вопрос стоимости строительных работ и сроков их выполнения. О.ТАРУТА отметил, что «Азовинтекс» готов построить стадион на нынешних условиях – стоимостью 85 млн. евро и согласно утвержденного УЕФА графику.

О.ТАРУТА подчеркнул, что компания готова начать строительные работы на следующий день после подписания соглашения генподряда. Он также отметил, что придерживаясь выработанного подхода к строительству, «Азовинтекс» намерен сотрудничать с местными субподрядчиками и создавать новые рабочие места для строителей Львовщины.

Справка УНИАН. ТЗОВ ПСП «Азовинтекс» владеет 49,99% в учредительном фонде Корпорации ИСД и имеет мощнейшую строительную технику среди строительных фирм СНГ (около 600 единиц).