Во Львове создали комиссию для определения генподрядчика строительства стадиона

Львовский городской совет образовал комиссию, которая в максимально сжатые сроки должна определить генподрядчика со строительства стадиона до Евро-2012 и проанализировать предложения относительно застройки территорий возле новой спортивной арены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета.

Городской председатель Андрей САДОВОЙ, в частности, отметил, что в выборе генподрядчика по строительству стадиона городская власть вышла на финишную прямую – на протяжении последней недели заслушали три серьезных строительных компании, состоятельной свести стадион в сжатые сроки, определенные УЕФА.

“Эта комиссия еще раз выучит все документы, представленные строители компаниями, и в условиях максимальной прозрачности и публичности примет решение относительно генподрядчика”, - подчеркнул мэр.

В состав комиссии вошли представители фракций Львовского горсовета, а возглавил ее первый заместитель городского председателя Олег СИНЮТКА.

Также участие в роботе комиссии будет принимать заместитель главы облгосадминистрации Сергей ТАРАТУТА.

Как сообщал УНИАН, 8 октября, австрийская компания «ALPINE Bau GMBH» сообщила, что отказывается от подписания предложенного городом соглашения на генеральный подотряд согласно с утвержденным проектом и сметой. «Альпина» затребовала за строительство стадиона к «Евро-2012» на 20-30 млн. евро больше, чем было предварительно домовлено: вместо 85 млн евро – 105-110 млн.

Городская власть не смогла заплатить такие деньги и подписание соглашения не состоялось.