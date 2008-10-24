В продажу поступили билеты на матч ”Динамо” – ”Порту”
10:12, 24 октября 2008Футбол 2012
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Стоимостью 100, 200 и 300 гривен
В продажу поступили билеты на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Динамо» (Киев) будет принимать «Порту» (Португалия).
Стоимость билетов, в зависимости от выбранного сектора, составляет 100, 200 и 300 гривен, сообщают в пресс-службе столичного клуба.
В кассах можно приобрести не более десяти билетов в одни руки.
Матч состоится в среду, 5 ноября, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи традиционное для поединков Лиги чемпионов – 21:45.
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