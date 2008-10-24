В Севастополе открылся Всеукраинский туристический форум „Туризм и курорты в Украине: стратегия дальнейшего развития”.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра культуры и туризма Украины Юрий ЗУБКО, открывая форум, отметил, что участники мероприятия планируют „обсудить направления дальнейшей стратегии развития туризма, пути решения тех проблем, тех вызовов, тех задач, которые стоят перед туристической отраслью Украины”. Заместитель министра подчеркнул, что Украина вместе с Польшей готовится принять чемпионат Европы по футболу 2012 года. Поэтому, по его словам, „задачи, стоящие перед нами накануне этого огромного спортивного действа, чрезвычайно большие”.

Как отметил во время открытия форума заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ, представители практически от всех регионов Украины собрались на форум именно в Севастополе „не случайно, ведь наш город имеет огромный туристический потенциал, и, несмотря на то, что Севастополь десятки лет был закрытым городом, последние 10 лет он предпринимает серьезные шаги к перестройке свои инфраструктуры, к переориентации с сугубо военно-морской базы, которую город перерос, пытается стать серьезным туристическим центром юга Украины”.

В форуме также принимает участие председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ.