Аэропорт ”Киев” начнет принимать самолеты с ноября

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о разрешении на проектирование и реконструкцию аэропорта «Киев» (Жуляны).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, коммунальное предприятие Международный аэропорт «Киев» осуществит реконструкцию аэродрома, существующего терминала на 220 пассажиров в час и построит новый терминал на 240 пассажиров в час.

Реконструкция аэропорта будет проходить в рамках принятого решения Киевсовета об утверждении мероприятий по реализации Стратегической концепции дальнейшей работы и развития коммунального предприятия Международный аэропорт «Киев».

Сейчас аэропорт закрыт, ведется реконструкция взлетно-посадочных полос, перронов, стоянок самолетов, светового оборудования и т. д. Существующее железобетонное покрытие полос будет основой, на которую положат два слоя асфальтобетона с прослойкой армирующей сетки. Принимать самолеты аэропорт планирует уже с ноября текущего года. Однако полная реконструкция со строительством нового терминала будет завершена до 2012 года.