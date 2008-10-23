Генсек УЕФА: финансовый кризис не угрожает подготовке Украины к Евро-2012

Мировой финансовый кризис не несет особой угрозы процессу подготовки Украины к проведению финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года, считает Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Дэвид ТЕЙЛОР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на встрече с журналистами.

Говоря о мировом финансовом кризисе, Д.ТЕЙЛОР отметил: «Конечно, это явление охватило весь мир, но понемногу ситуация стабилизируется».

По его мнению, влияние кризиса на Украину «может оказаться меньшим, чем на некоторые западные страны».

«Естественно, любые финансовые волнения не приветствуются, особенно в контексте планирования, длительных отношений и стабильности, - объяснил Д.ТЕЙЛОР. - Но мы не считаем, что мировой финансовый кризис несет в себе сколь-либо значимую угрозу для процесса подготовки Украины к Евро-2012».