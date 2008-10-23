Посол Польши: Харьков имеет все шансы стать одним из хозяев ЧЕ-2012

Харьков с его могучей инфраструктурой имеет все шансы стать одним из хозяев матчей финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Такое мнение выразил сегодня во время визита в Харьков Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета.

В беседе с Харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНИМ Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что Польша, как и Харьков, уделяет сегодня особенное внимание вопросом подготовки к «Евро-2012» и выразил уверенность в том, что Харьков имеет все шансы стать одним из хозяев Чемпионата.

Со своей стороны, М.ДОБКИН сообщил гостю, что в Харькове очень серьезно готовятся к будущему событию. В частности, несмотря на то, что, согласно с прежними договоренностями, стадион, где должно состояться основное событие ЧЕ, планировалось сдать летом 2011 года, город рассчитывает уже к ноябрю-декабрю 2010 года представить этот объект в полной готовности.