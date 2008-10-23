Львов активно ищет компании, которые бы готовили город к ЕВРО 2012

За последние два месяца в Киеве состоялись ряд переговоров с 5 компаниями, заинтересованными принять участие в строительстве для Львова объектов к ЕВРО 2012 и разработке концепций использования их потенциала после проведения чемпионата, анализа эффективного использования нового стадиона в городе.

От имени Львовского городского совета на переговорах выступал заместитель городского председателя по вопросам подготовки к ЕВРО 2012 Александр ЖАРИКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета.

В частности, во вторник, 21 октября, в Киеве состоялись сразу две встречи с итальянской и испанской компаниями.

Во время встречи с директором итальянской компании Codest Чезаро МУЛИНАРИСОМ обсуждалась возможность привлечения компании к трем направлениям строительства в городе: выполнение субподрядных работ по строительству стадиона на ул. Стрийская-Кильцевая, строительство гостиниц на отведенных земельных участках и привлечения инвесторов, строительство и реконструкция автомобильных развязок, которые предусмотрены транспортной концепцией города с целью обеспечения передвижения гостей и болельщиков во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Вторая рабочая встреча состоялась с консалтинговой компанией Horwath Art Consulting (Испания). Эта компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере гостиничного и туристического бизнеса, а также в сфере проведения анализа относительно инвестиционной привлекательности проектов. С представителями этой компании был обсужден вопрос разработки бизнес-плана, цель которого – обеспечить эффективное и прибыльное использование сооружения после его сдачи к эксплуатации. Представителям Horwath был продемонстрирован проект стадиона во Львове, а также предоставленная необходима информация. Компания рассмотрела инвестиционные проекты гостиничной недвижимости города, под которые необходимо найти инвестора или оператора.

За результатами переговоров принято решение о предоставлении предложений компании по определенным показателям и видам работ, которые она сможет выполнить в рамках внедрения проекта строительства стадиона уже на будущей неделе.

Справка УНИАН. Компания Codest (Италия) около 30 лет работает в сфере строительства гостиничных, жилищных и бизнес центров, а также стадионов и объектов транспортной инфраструктуры (мосты, решения, и тому подобное) в 30 странах мира, в т.ч. в странах СНГ (Украина, Россия, Казахстан). Важным признаком компании является ее комплексный подход к проектам, то есть сводка не только самих зданий, но и отделки внутренних интерьеров, то есть сдача объектов «под ключ». Среди последних проектов, который компания построила в Киеве, есть гостиница Radisson SAS.

Компания Horwath Art Consulting (Испания) работает в сфере консалтинга и развлечений около 100 лет, имеет представительства в 125 странах мира (в т.ч. в Украине) с общим количеством работников больше 121 тысячи. Horwath Art предоставляет весь спектр консалтинговых услуг на рынке гостиничного бизнеса, а также в сфере использования объектов спортивной и транспортной инфраструктуры (стадионов, аэропортов, и тому подобное) на этапе их эксплуатации. В частности, компания занималась подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры Китая к проведению летних Олимпийских игр в этом году.